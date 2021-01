Jan Maria Rokita kandydatem na RPO? Michał Woś: zachował klasę, rozsądek i niezależność myśli

- Ten mój tweet był uzgodniony jako stanowisko całej Solidarnej Polski. Inicjatywa prezydenta jest ciekawa i gdyby było zainteresowanie ze strony największego koalicjanta, czyli PiS, to my będziemy popierać tę kandydaturę, bo zdaje mi się, że ona ma szansę przejść i przez Sejm, i przez Senat - stwierdził w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, polityk Solidarnej Polski. Tak odniósł się do pytania o swój wpis na Twitterze, w którym ocenił propozycję prezydenta Andrzeja Dudy, by to Jan Maria Rokita został kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. - Pan Rokita w ostatnich latach zachowywał klasę i rozsądek oraz niezależność myśli - ocenił - polityk Solidarnej Polski. - To stanowisko, to był jasny i wyraźny sygnał, że wobec tej kandydatury nie będziemy oponować - dodał wiceminister Michał Woś.

