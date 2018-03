Jan Kuciak był torturowany? Nowe fakty ws. zabójstwa dziennikarza

Na zdjęciach zrobionych przez policję widać, że Kuciak ma na twarzy sińce, a dodatkowy siniak na podbródku. Partnerka dziennikarza miała złamany nos. Para mogła być przed śmiercią torturowana.

Tuż przed publikacją ostatniego artykułu Kuciaka, redakcja zaproponowała, że wynajmie mu pokój w wybranym przez niego hotelu. Po to, by mógł się zaszyć do czasu pojawienia się tekstu. Młody dziennikarz jednak zbagatelizował niebezpieczeństwo. Kuciak i jego narzeczona zostali zabici najprawdopodobniej w środę 22 lutego w domu dziennikarza we wsi Velká Maca, ok. 60 km na wschód od stolicy Słowacji Bratysławy. Ich zabójstwo wyglądało na egzekucję.