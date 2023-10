Jakubiak wprost o obietnicach Tuska. "Jedna wielka ściema"

- Nie ma różnicy pomiędzy Mentzenem a Tuskiem, słowo daję. Jeden miał sto ustaw, drugi miał sto konkretów - mówił Marek Jakubiak w programie Tłit Wirtualnej Polski ws. obietnic wyborczych KO i Konfederacji. Donald Tusk w trakcie ogłoszenia programu wyborczego twierdził, że jego partia będzie usilnie pracować nad programem "benzyna po 5zł" w ramach "100 kornetów na pierwszych 100 dni" po dojściu do władzy. Według posła PiS te słowa nie znajdą żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. - Niech znajdzie w tych stu konkretach, by paliwo kosztowało po 5 zł. Realnie podchodzę do świata, wiem, co to popyt i podaż. Po stronie Platformy Obywatelskie jest to jedna wielka ściema - stwierdził Jakubiak. Słynny przedsiębiorca wraca po 4 latach do Sejmu, tym razem pod banderą PiS i zapowiada, że jego poprzednia partia, Kukiz15 w zbliżającej się kadencji dopilnuje, by weszła ich ustawa antykorupcyjna, którą Jakubiak podsumował stwierdzeniem, że "tak łatwo tłuste koty do koryta się już nie dorwą".