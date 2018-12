Jakubiak pójdzie do wyborów z Korwin-Mikkem? "Bardzo prawdopodobne"

Marek Jakubiak rozważa start w kolejnych wyborach parlamentarnych z ramienia partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Wśród najważniejszych zalet potencjalnego współpracownika wymienił stałość poglądów i niespotykany intelekt.

- My się znamy jeszcze z lat 90, to były bardzo ciekawe czasy. Korwin-Mikke miał takie same poglądy 25 lat temu co teraz. Być może są one kontrowersyjne, a sam Korwin-Mikke "kolorowy", ale ma sporo racji. Jest niesamowicie błyskotliwym człowiekiem i często inni nie rozumieją, co ma na myśli - powiedział Jakubiak na antenie TVP. Dodał, że swój start z listy Wolności uznaje za "bardzo prawdopodobny".