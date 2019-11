WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze pis + 2 trybunał konstytucyjnyjakub stelina oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Jakub Stelina: bycie sędzią TK, to spełnienie marzeń dla każdego prawnika - Niektóre pytania były trudne, niektóre z tezą, starałem się jakoś wybrnąć - ocenił kandydat na sędziego TK prof. Jakub Stelina swoje wystąpienie... Rozwiń Ja to traktuję jako wielki Po co j … Rozwiń Transkrypcja: Ja to traktuję jako wielki Po co jest trybunał No to jest dla każdego prawnika to To jest marzenie No także no można Jestem w przededniu spełnienia marzeń Ale jest Jak pan ocenia zachowanie opozycji dzisiaj na komisji No pan zdaje się nie wzbudzał w ogóle żadnych takich kontrowersji podobnych do tych Wczorajsze kandydatury opiniowane No byłoby nieelegancko żebym komentował No każdy ma prawo zadawać pytania i ja jestem od tego że Żeby udzielać odpowiedzi bo jestem prawnikiem więc więc Niektóre pytania były były trudne No być może były z tezą no ale no staram się jakoś wyciągnąć O której pan idzie do do pójdzie ewentualnie jutro Ale ja to właśnie też na tutaj nakarmić i mówiłem No byłoby bardzo nieelegancko gdybym oceniał innych No ja też nie jestem od tego że Osoby no Ja jestem tylko skromnym profesorem w prawo Pracowali A to po tej zakończenie tej pracy będzie pan mógł zapytać to wtedy panu powiem a w tej Panie profesorze A kiedy przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwość I zapytali pana czy zgodzi się pan być kandydatem Naukowcy To znaczy no to było jakiś czas temu za parę dni parę dni temu prawda Co znaczy Prawda jest taka że kiedyś tam kiedyś tam Coś tam Byłem Sądowa No ale to to Wie pan no to są takie rzeczy Nie nie było nie było jakby co Nie no po 15/2015 ja byłem jakby nie brany pod uwagę Tutaj No niestety ale Ale osoba mojego mistrza naukowego Myślę że że też miała z Znaczy mówię że nie brane pod uwagę prawda na ze względu właśnie na na na Mojego profesora Przed czy po Wie pan co Proszę mnie nie pisać takie rzeczy ja naprawdę nieźle tam za dużo zajęć żebyś leci to by tu wszystkie bieżące bieżące sprawy Tak tak tak ale ja nie wiem kiedy był pan pan pan profesor był wycofany także nie Może pan panie profesorze zdradzić kto zaproponował pan z Prawa i Sprawiedliwości bycie kandydatem do Trybunału Czy to była ta osoba z kierownictwa czy grupa No to była osoba powiedzmy decyzja Jarosław Kaczyński proszę nie pytać o takie rzeczy No jest no trudno mi wie pan udzielać odpowiem takie Ani nikt mnie nie upoważnił do tego żeby żeby takiej takie informacje udzielać ani ani A coś powiem to ten który rozmawiał będzie obrażony że powiedziałem albo że będzie od razu że go nie wymieniłem także także nie Biopon jakieś miał pan jakieś wątpliwości Co znaczy No wie pan no Mistrz naukowy to jest mistrz naukowy tak Jestem wdzięczny dozgonnie Za pomoc którą którą udzielił Zatorze W pewnym momencie zaufał mi prawda Doprowadził mnie do do do obrony także Giant No jest w środowisku naukowym taki zwyczaj że się swoich Mistrzów hołubi prawda Ja ze swojej strony co trzeba było zrobić to zrobił Na każdym kroku podkreślam wielkie Wawer naukowy profesora Lecha Kaczyńskiego to był wybitny teoretyk prawa Przygotowałem Księga pamiątkowa Gdzie uczciliśmy pamięć profesora w 2012 roku Także tak zachowuje cały czas więc nie Wesele Komisji też są państwie stół Były Politycy jest Zjednoczonej prawicy wiem że byli nawet To znaczy Na pewno pan poseł horała kończył nasz wydział To musiał być jakiś czas temu ja No jakby nie nie nie przypominam sobie ten Także tak Także innych jakby nie nie nie Trybunale Tym co zostanie mi przydzielone także To już jest jakby no członek trybunału sędzia Trybunału zajmuje się tym Po prostu zostaniemy wyznaczone Więc Pyta pan czym był No najlepiej prawem pracy bo na tym się najlepiej czuje Wydaje mi się że jakiś tam metody prawnicze opanowałem na tyle biegle że jestem w stanie Także evie Sprawach Nysie się wypowie Dostęp dziennikarzy do Trybuna To cyjnego i pan powiedział że jest za tym żeby dziennikarze mieli dostęp do rozp Jak będzie pan wnioskował do pani prezes naprawiam do informacji natomiast jakie tam są szczegóły jak Przesłanki różnych decyzji to nie wiem No Ja powiem szczerze Byłem zaskoczony tym że jest jakiś problem tak ale to to to trudno mi się