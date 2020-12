Jako zwolennik szczepień zadzwoniłem na rządową infolinię. Kubeł zimnej wody na głowę

- Ci, którzy się nie zaszczepią, będą odpowiedzialni za chorobę i śmierć współobywateli - grzmiał w wywiadzie telewizyjnym prof. Andrzej Horban , główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem. Słowa były adresowane do osób, które zastanawiają się nad udziałem w rządowym programie szczepień przeciwko COVID-19.

Postanowiliśmy sprawdzić, co konsultanci rządowej infolinii w sprawie szczepień mają do powiedzenia osobom, które za "radą" prof. Horbana chcą zaszczepić się jak najszybciej.

Pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce rozpoczną się 27 grudnia w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Jako pierwsza szczepionkę otrzyma pielęgniarka tej placówki, a drugą zaszczepioną osobą będzie lekarz. Szczepienia grupy 570 tys. medyków to etap zero narodowego planu szczepień. Co dalej?