Andrzej Duda o szczepionce na COVID-19. Prezydent o tym, kiedy się zaszczepi

- Ponieważ chorowałem na COVID-19, nabyłem odporności, mam też przeciwciała, oddawałem osocze, więc jeśli będę się szczepił, to w ostatniej kolejności - oświadczył Duda.

- Uważam, że szczepienie nie powinno być obowiązkowe, ale słuchając ekspertów, myślę, że dobrze byłoby, aby jak największa część społeczeństwa uodporniła się na koronawirusa. Jeśli może to w sposób bezpieczny nastąpić przez szczepionkę, to zachęcam do szczepienia - dodał prezydent.