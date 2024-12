Jakie jest zdanie Nawrockiego ws. aborcji? Polityk PiS kluczy

- Te wszystkie tematy będą się pojawiały w kampanii, nie pytałem o to Karola Nawrockiego - oświadczył w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Radosław Fogiel z PiS. Patryk Michalski pytał, jakie jest stanowisko Nawrockiego ws. członkostwa Ukrainy w NATO oraz w sprawie aborcji. - Z pewnością będzie o tym więcej mówił. Ja jestem przekonany, że jego zdanie nie odbiega tu jakoś znacząco od stanowiska państwa polskiego, bo mam nadzieję, że niezależnie od zmiany władzy, jest poparcie Polski dla członkostwa (Ukrainy - red.) - powiedział Fogiel, odnosząc się do pierwszej z poruszonych kwestii. Dopytywany o możliwość przerywania ciąży, gość WP stwierdził, że "jednym z elementów skłócania Polaków, jest robienie z aborcji kluczowej kwestii". Patryk Michalski dopytywał na jakiej podstawie Prawo i Sprawiedliwość udzieliło Nawrockiemu poparcia, skoro politycy tej partii nie znają jego zdania w tak kluczowych sprawach. - Opiera się to przede wszystkim na dorobku i drodze życiowej kandydata i na wizji Polski, którą prezentuje - odparł Fogiel.

