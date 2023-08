Jakich pytań brakuje w referendum? Reakcja polityka PiS

Dlaczego PiS nie zapytało Polaków w referendum o likwidację finansowania in vitro oraz zaostrzenie prawa aborcyjnego? - Ja uważam, że sprawy, które zostały poruszone, są na dzień dzisiejszy fundamentalne i istotne - mówił w programie "Tłit" senator PiS Stanisław Karczewski. - Można w przyszłości myśleć o kolejnych referendach. Pamiętam zapowiedź innego referendum, które Platforma Obywatelska chciała zrobić. Zebrali bardzo dużo podpisów i jakoś PO do tego nie wraca. Posłowie i sympatycy PO zostali wprowadzeni w błąd - dodał. Co jeżeli Polacy opowiedzą się w w ważnym referendum za podwyższeniem wieku emerytalnego? - Zgodnie z konstytucją tak jest. Referendum, jeśli jest sprawcze i weźmie w nim ponad 50 proc. uprawnionych, to jest decyzją ostateczną. Nie zmieni tego PiS, Donald Tusk, ani Michał Kołodziejczak. Tak jest skonstruowana konstytucja. Jedno referendum nam się udało i wstąpiliśmy do Unii Europejskiej - przyznał.

