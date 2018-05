Jaki uderza w Trzaskowskiego. "Jego myślenie jest prowincjonalne"

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na Prezydenta Warszawy podkreśla, że jeśli Rafał Trzaskowski wygra w stolicy, warszawiaków czeka "czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz". Jak twierdzi Jaki, oboje politycy mają niemal identyczną wizję polityki i stoją za nimi ci sami ludzie.

- Jeśli wygra Trzaskowski, to będzie "czwarta kadencja" Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ona codziennie go wspiera, codziennie dostarcza materiałów. Sztab Gronkiewicz-Waltz z poprzedniej kampanii jest teraz sztabem Trzaskowskiego - zmieniły się tylko twarze. Jeśli Warszawa go wybierze, nic się nie zmieni - ostrzegał na antenie TVP Info.

- To, co robi PO, woła o pomstę do nieba. Nie rozwiązali problemu żłobków, parkingów i nie mają czasu, by pomóc ciężko pracującym warszawiakom. Pieniędzy w budżecie jest dużo, ale one się rozpływają - stwierdził.