Jaki plan ma Nawrocki? Wiadomo, kiedy zaprezentuje swój program

Podczas konwencji programowej zostaną przedstawione kluczowe punkty programu Nawrockiego. Jedną z jego propozycji jest przywrócenie zerowych stawek VAT na żywność , co było zniesione w ubiegłym roku. Wierzbicki podkreśliła, że temat ten jest często poruszany przez Polaków, zarówno przez przedsiębiorców, jak i rolników.

Wierzbicki poinformowała, że do pomocy w kampanii zgłosiło się już ok. 10 tys. osób poprzez stronę internetową Nawrockiego. Wsparcie może obejmować udostępnienie miejsc na plakaty, banery oraz wsparcie finansowe. Kampania jest kosztowna, co podkreślił również szef sztabu, Paweł Szefernaker. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a wśród kandydatów są m.in. Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Magdalena Biejat.