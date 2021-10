Jaki będzie listopad? IMGW podaje konkretne temperatury

Co czeka nas w kolejnych dniach i tygodniach października? Jaka pogoda będzie panowała podczas Święta Zmarłych? O opinię w tej sprawie poprosiliśmy prof. Mirosława Miętusa z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Październik jest miesiącem dość pogodnym, dominuje pogoda wyżowa. Polska jest w tym czasie pod wpływem głównie ośrodka wyżowego położonego na południowy wschód od Polski. Zatem dni są stosunkowo pogodne, nie mniej zdarzają się tzw. "zgniłe wyże", czyli takie, w których niebo jest zachmurzone pomimo sytuacji wyżowej i występują mgły – odpowiada prof. Miętus. Podkreśla jednak, że "będziemy zbliżać się nieuchronnie do chłodniejszego okresu", a przełom października i listopada przyniesie nam ujemne temperatury. Co z kolei czeka nas po 1 listopada? - Wszystko wskazuje na to, że temperatury w listopadzie w Polsce będą rzędu 5 do 8 czy 9 stopni (Celsjusza – red.). A więc nie będzie bardzo zimno, nie powinno być śniegu. Nie mniej trzeba pamiętać, że jeżeli w ciągu dnia temperatura będzie w tym zakresie, to o poranku mogą być przymrozki i może wystąpić gołoledź. To jest bardzo istotna informacja, bo tego dnia zazwyczaj odbywamy dłuższe podróże i często korzystamy z transportu drogowego, który dzisiaj jest bardzo popularny, a zatem to może być pewne utrudnienie i zagrożenie – zwraca uwagę gość Wirtualnej Polski prof. Mirosław Miętus z IMGW.