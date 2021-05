Jaka jest przyszłość Morawieckiego? Cimoszewicz przewiduje, co czeka szefa rządu

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz był pytany w programie "Newsroom" WP o to, jaka może być przyszłość obecnego szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Zdaniem niektórych politologów, byłby on dobrym kandydatem PiS w najbliższych wyborach prezydenckich. - Nie wiem oczywiście, jaka jest jego przyszłość. Doświadczenie związane z tą formacją, ale nie tylko z nią, pokazuje, że rozmaite kariery potrafią skończyć się niespodziewanie szybko - odparł Cimoszewicz. Przypomniał, jak karierę na stanowisku szefa rządu skończyła Beata Szydło. Mimo, że była jednym z liderów swojego obozu, w dość niespodziewanym momencie została odwołana. Cimoszewicz podkreślił też, że do najbliższych wyborów prezydenckich jest jeszcze daleko. - W polskiej polityce prognozowanie kto będzie kandydatem takiej czy innej formacji za cztery lata to jest jak wróżenie z fusów - zaznaczył. Były premier został też spytany, czy prezentacja Polskiego Ładu, czyli nowego programu społeczno-gospodarczego Zjednoczonej Prawicy świadczy o końcu konfliktów w tym obozie. - Ewidentnie to była manifestacja jakiegoś szerszego porozumienia i wspólnego planu - odparł były premier. Zaznaczył jednak, że deklarowana dziś jedność wcale nie musi utrzymać się do kolejnych wyborów parlamentarnych.