Jaka flaga wisi nad twoim związkiem? Sprawdź kondycję relacji

Flagi nad związkiem to nic innego jak sygnały świadczące o tym, w jakiej formie znajduje się konkretny związek. Może on być, jak tłumacz eska.pl, bezpieczny i stabilny, ale też toksyczny i niszczący emocjonalnie. Warto dokonać próby wyodrębnienia flagi we własnej relacji, by upewnić się, że relacja znajduje się w dobrej, zdrowej kondycji.