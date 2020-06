Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Gdzie możesz głosować?

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca 2020. W tym roku głosować będzie można w lokalach wyborczych i korespondencyjnie. Do której godziny będą czynne lokale wyborcze? Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Gdzie będzie się znajdować twoja karta do głosowania? To pytania, które prawdopodobnie zadaje sobie wielu wyborców. Gdzie i jak to sprawdzić?

Jak znaleźć lokal wyborczy? (PAP)