Jak zabezpieczyć się przed cyberatakiem? Ekspert wyjaśnia

- Jeżeli dostaniecie SMS-a z podejrzanym linkiem, wyślijcie go na numer 8080 do CERT Polska. Tam są ludzie, którzy w kółko to analizują. Jeżeli będziecie pierwsi, którzy dadzą o czymś takim znać, to oni zablokują tą domenę; wtedy taki atak nie wpłynie na waszych rodziców, bliskich czy na resztę społeczeństwa - mówił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Mateusz Chrobok. Radził też, by nie używać takiego samego hasła w różnych miejscach. - Bardzo często centrum naszej tożsamości jest email, więc warto go chronić, mieć wieloetapowe uwierzytelnianie wszędzie gdzie tylko się da. I jak ktoś do was dzwoni, mówi że jest z banku, czy jest "ważny", to oddzwońcie - przekonywał. Chrobok tłumaczył, że w atakach spoofingowych hakerzy mogą sprawić, że na ekranie telefonu wyświetli się np. nazwa budzącej zaufanie instytucji. - Ale jeśli oddzwonicie, to oddzwonicie już na poprawny numer, więc warto oddzwaniać - dodał.

Rozwiń