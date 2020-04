Jak wygląda życie intymne Polaków w dobie koronawirusa? Ekspert pokazuje

proszę państwa trudno jest chyba w czasie trwającej teraz epidemii wskazać jakiś aspekt naszego życia który nie podlegał by rewolucyjnym wręcz zmianą codziennie pojawiają się codziennie Pojawiają się nowe informacje i nawet wskazówki jak powinniśmy sobie radzić z tą trudną sytuacją jednocześnie jednak część zmian które wkracza w naszą codzienność to zmiany do wyskakujące tak jak wspominałem o tym wczoraj nie ma raczej co liczyć na to że za 9 miesięcy obserwować będziemy nad Wisłą jakąś eksplozję urodzeń związanych z ale możemy zadać sobie i tak pytanie co w czasie epidemii dzieje się w polskich sypialniach a także cos to bywa że większą ilością wolnego czasu a przynajmniej większą ilością czas w domu robią nasi rodacy pewną wskazówką na ten temat mogą być to dane które udostępnię od wielu lat serwis Pornhub bezpośrednich wyników i badań na ten Jeszcze nie mamy ale też warto zauważyć że ludzie w tego rodzaju badaniach zwykle nie są zbyt szczerzy i w tym sensie dane udostępniane przez takie serwisy mogą być bardzo ciekawe a może nawet bardziej wiarygodne a zatem popatrzymy zanim przejdziemy do danych które dotyczą bezpośrednio trwającej epidemii chciałem państwu pokazać jeden wykres który świetnie ilustruje jak dokładne są dane które uzyskujemy z tego rodzaju serwisu to mamy informacje które dotyczą 2 lutego czyli dnia w którym odbywał się finał Super Bowl Stanach Tak jak widzą państwo na wykresie w czasie trwania samego finału możemy zaobserwować w serwisie Dramatyczny wręcz spadek ruchu to zabawne choć może nie zaskakujące największe na początku i na samym końcu meczu a potem bezpośrednio po jego zakończeniu dość kosztowny wzrost jak analogiczne informację jak analogiczne dane prezent chodzi o trwające epidemie popatrzmy w skali całego świata w kolejnych dniach te dni mają państwo to przedstawione na osi poziomej widzimy że właściwie aż do tygodnia marca mieliśmy do czynienia ze stałym wzrostem ruchu w stosunku do tego jak wygląda to zazwyczaj wzrost cen w szczycie to się go 24% a następnie powoli zaczyna opadać i jesteśmy teraz mniej więcej 10 11% powyżej tego jak wyglądało to na stronach zazwyczaj co ciekawe wzrostem i rozkłada się w ciągu doby nasze życie i tak że nasze rytmy okołodobowe zmieniły się w trakcie epidemii i tak jak widzą państwo na tym wykresie największe wzrosty ruchu odnotować można we wczesnych godzinach porannych to jest ten ogórek po lewej stronie a także to dość zabawne w środku dnia w naszej pracy tutaj ruch wzrósł aż o 20 kilka procent w okolicach południe 1:00 No więc okazuje się że czas spędzony na home to także czas spędzony być może na nieco innych aktywnościach wreszcie Spójrzmy jak analogiczna sytuacja jak analogiczne dane prezentują się w Polsce się że pod tym przynajmniej względem Polacy nie są jacyś bardzo wyjątkowi u nas tak że taki gwałtowny wzrost występował do trzeciego tygodnia marca a następnie Widzimy tutaj spadek i obecnie ruch jest większy ale jedynie o około 10% Co mogą znaczyć te dane jak możemy usiłować je trudno jest oczywiście w odpowiedzialny sposób interpretować tego rodzaju wyniki nie dysponując bardziej szczegółowymi informacjami mi do głowy przychodzi to jednak dość zabawne jakąś analogia Myślę że w wielu krajach najmłodsze pokolenie to pokolenie na które tak często się narzeka że siedzi bez przerwy w mediach społecznościowych jest też pokolenie w którym przydarza się systematycznie mniej ciąża u nastolatek okazuje się bowiem że nawet w tych jakże nowoczesnych czasach dalej nie wszystko można załatwić przez internet Być może te wyniki które to dla państwa komentował m pokazują na zależność dokładnie o zwrotną Jerzy Nie możemy zrealizować czegoś na żywo No cóż przenosimy różne nasze aktywności do internetu i okazuje się że nie dotyczy to tylko płacenie podatków Dziękuję państwu za uwagę Do zobaczenia niebawem