Jak wygląda sytuacja na granicy? Najnowsze wieści z MSWiA

Od czwartku w pasie przygranicznym z Białorusią zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on część województw podlaskiego i lubelskiego, razem 183 miejscowości. W programie "Newsroom WP" wiceszef MSWiA został zapytany o to, jak teraz wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Maciej Wąsik poinformował, że do tej pory "została zatrzymana jedna osoba". - Obywatel Tadżykistanu, który przyjechał samochodem - powiedział wiceminister. Według niego "był to klasyczny łącznik, który miał zabrać emigrantów i zawieść ich w głąb Europy". - Działania Straży Granicznej dają taką pewność - poinformował. Maciej Wąsik wskazał ponadto, że "stan wyjątkowy nie jest zbytnio dolegliwy dla okolicznych mieszkańców". - Jedyną większą dolegliwością jest to, że muszą oni nosić przy sobie dowody osobiste. Mogą normalnie pracować, odwiedzać się nawzajem, może do nich przyjeżdżać najbliższa rodzina - wyliczał wiceminister.