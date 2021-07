Jak to jest zabić kogoś na drodze? Spowiedź skazanych kierowców

- Ojciec wielokrotnie mówił mi, że przesadzam z alkoholem. Nikt nie był w stanie przekonać mnie, że to się źle skończy. W sądzie dochodzi do ciebie prawda. Piłeś i jeździłeś, a więc to musiało się tak skończyć. Ponosisz odpowiedzialność za wszystko, bez żadnego ulgowego traktowania - mówi dalej Jan. - Myślę, że ten kierowca ze Stalowej Woli ucieka przed odpowiedzialnością. Odebrać życie niewinnej osobie... ciężka sprawa. Dopiero za jakiś czas dotrze do niego, co zrobił - dodaje.