Jak skuteczna jest trzecia dawka szczepionki? Opublikowano nowe raporty

Raport opracowano na podstawie informacji dotyczących pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy trafili do szpitali w okresie od sierpnia ubiegłego roku do 5 stycznia bieżącego. Zebrane statystyki wskazują, że podczas fali infekcji wywołanych wariantem Delta, skuteczność w przypadku zapobiegania hospitalizacji wyniosła 94 proc. W okresie dominacji Omikronu było to 90 proc.