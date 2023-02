Jak przywrócić las? Ekspertka mówi o najprostszym sposobie

Jak przywrócić drzewa tam, gdzie już ich nie ma? Między innymi z tym pytaniem mierzyła się prezeska fundacji Las na Zawsze w porannym programie Wirtualnej Polski. Lidia Jabłonowska-Luba mówiła w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem, że w naszej szerokości geograficznej, gdybyśmy pozostawili teren na lata bez ingerencji człowieka, to prawdopodobnie drzewa rozsiałyby się bez naszego udziału - Mamy jednak pewną nierównowagę w naturze i prawdopodobnie na takim placu porosłyby brzozy i sosny. Mamy w Polsce 60 proc. lasów sosnowych, a brakuje nam nieco naszych wspaniałych buków, dębów, jesionów i wiązów. Tam, gdzie możemy, dokładamy jako fundacja te drzewa, które trzeba - mówiła Jabłonowska-Luba. Eksperta przypomniała, że las to nie tylko drzewa, a cały ekosystem. - Trudno powiedzieć więc, że każdy może mieć swój las, bo to wymaga dużej przestrzeni - dodała przedstawicielka fundacji Las na Zawsze.