"Jak PO dojdzie do władzy, będę siedział”. Zaskakujący żart polityka obozu władzy

Dość nietypowo rozpoczął się wywiad telewizyjny rozpoznawalnego polityka Zjednoczonej Prawicy. Rozmówca Konrada Piaseckiego najpierw zniknął sprzed ekranu swojego komputera na chwilę przed rozpoczęciem programu, a potem zażartował, że jak PO dojdzie do władzy, to on prawdopodobnie trafi do więzienia.

Share

"Jak PO dojdzie do władzy, będę siedział”. Zaskakujący żart polityka obozu władzy. Źródło: PAP , Fot: Paweł Supernak