Jak karać kobiety dokonujące aborcji? Rad udziela działaczka pro-life

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji żyje cała Polska. Choć istnieją wątpliwości natury prawnej, co do tego czy wyrok został wydany zgodnie z prawem, lekarze w całej Polsce nie mają wątpliwości. Usunięcie przesłanki pozwalającej dokonać aborcji ze względu na nieuleczalną wadę płodu wywoła efekt mrożący i de facto wprowadzi całkowity zakaz aborcyjny w Polsce.

Dla niektórych to - nie mające swojego odpowiednika w Europie - prawo, to jednak za mało. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk będąca prawniczką zaangażowaną w ruch pro-life, mówi wprost: "Złe jest to, że kobieta (dokonująca aborcji - przyp. red.) nie podlega odpowiedzialności karnej".