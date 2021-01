Biejat: ustawa depenalizująca zabieg aborcji to minimum przyzwoitości

Zakaz aborcji. Szczegóły ustawy ratunkowej

Posłanki i posłowie lewicy proponują wykreślenie paragrafu związanego z “pomocnictwem i podżeganiem” do aborcji (zmiana w art. 152 Kodeksu karnego). - To co możemy zrobić teraz to przyjąć ustawę depenalizacyjną. Osoby, które będą chciały pomóc kobietom nie powinny się bać, że grozi im kara więzienia. To jest ustawa, którą powinni poprzeć wszyscy. Wzywam do tego wszystkie siły parlamentarne. To jest minimum przyzwoitości i minimum komfortu, które możemy kobietom dać. - mówiła Biejat.