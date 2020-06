Jak głosować tradycyjnie i korespondencyjnie? Wybory prezydenckie 2020

Jak głosować w wyborach 2020? W tym roku podczas wyborów prezydenckich można głosować na dwa sposoby: tradycyjnie i korespondencyjnie. Jak wygląda głosowanie w lokalu wyborczym, a jak wygląda głosowanie korespondencyjne?

Jak głosować w wyborach?

Kwestię, jak głosować w wyborach prezydenckich 2020, reguluje Ustawa z 2 czerwca 2020 o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Określa ona zasady i tryb organizacji wyborów prezydenckich.

Jak zatem możemy głosować? Zgodnie z obowiązującymi przepisami w wyborach 2020 głos można oddać w sposób tradycyjny, czyli w lokalu wyborczym, albo korespondencyjnie.

Jak głosować? Głosowanie tradycyjne w lokalu wyborczym

Możesz zagłosować w lokalu wyborczym w godzinach trwania głosowania, czyli 28 czerwca 7:00-21:00. Koniecznie musisz mieć ze sobą dwie rzeczy: dokument tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz maseczkę zasłaniającą usta i nos. W momencie gdy komisja będzie weryfikowała twoją tożsamość, poprosi cię o zdjęcie na moment maseczki.

Jak będzie można głosować? Od komisji wyborczej otrzymasz kartę do głosowania. Aby oddać prawidłowy głos, należy w pustej kratce (kwadracie) obok nazwiska jednego z kandydatów wstawić znak "X". Następnie wypełnioną kartę do głosowania trzeba wrzucić do urny wyborczej znajdującej się w lokalu.

Jak głosować? Głosowanie korespondencyjne

Wszyscy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, mogą głosować korespondencyjnie lub już tak zagłosowali. Aby oddać ważny głos korespondencyjnie, należy wypełnić kartę do głosowania, wstawiając znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata. Następnie zapakować kartę do głosowania i umieścić ją w oznaczonej kopercie na kartę do głosowania i ją zakleić. Kolejnym krokiem jest wypełnienie oświadczenia o tajnym i osobistym oddaniu głosu, które wraz z kopertą zawierającą kartę do głosowania należny umieścić w kopercie zwrotnej, zakleić i podpisać numer i adres komisji wyborczej.

Tak wypełniony pakiet wyborczy należało wrzucić do 26 czerwca do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców lub zanieś go do właściwego urzędu gminy (w godzinach jego pracy). Był na to czas do piątku 26 czerwca. Jeśli ktoś tego nie zrobić, wypełniony pakiet można jeszcze zanieść w dniu wyborów, w godzinach, do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.