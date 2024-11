Jak przypomina "The Telegraph", jedną z ważniejszych chwil wieczoru wyborczego w USA jest godzina 17:00 czasu wschodniego, kiedy to publikowane są pierwsze wyniki exit poll - to godzina 23 czasu polskiego. Jego wyniku już znamy - nie pokazują jednak rozkładu poparcia, a wyłącznie informacje na temat wyborców i ich motywacji. To inny system podawania pierwszych danych niż ten znany m.in. w Polsce.