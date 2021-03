Jak długo potrwa pandemia? Australijski profesor nie pozostawia złudzeń

Jak stwierdził w tekście dla portalu The Conversation: " Pandemia Covid-19 może potrwać nawet do 2024 r., jeśli bogate kraje nie wesprę w znaczący sposób tych biedniejszych".

Bogate kraje muszą podjąć działania

Jak pisze profesor: "To sugeruje, że świat nie powróci do normalnej podróży, handlu i łańcuchów dostaw do 2024 r., chyba że bogate kraje podejmą działania - takie jak udostępnienie patentów szczepionek, dywersyfikacja ich produkcji i wsparcie dostaw, by pomóc ubogim krajom w nadrobieniu dystansu".