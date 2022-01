Jak często powinna testować się osoba niezaszczepiona?

Jak często osoba niezaszczepiona przeciwko koronawirusowi powinna dla własnego bezpieczeństwa wykonywać testy? Zdaniem prof. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej z UMCS w Lublinie, która była gościem programu "Newsroom" WP, minimum dwa razy w tygodniu. - To jest 15 minut, sama taki test wykonywałam, aby kontrolować swój stan zdrowia - mówi prof. Szuster-Ciesielska. Jej zdaniem na wprowadzenie obowiązku sprawdzania certyfikatów covidowych i ich egzekwowania jest już za późno. - Mamy V falę, zakażenia szybują pionowo w górę, w tej chwili są to działania spóźnione. Nie wiem jak by się to udało jeszcze wprowadzić - powiedziała w programie "Newsroom" WP.