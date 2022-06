Jak Andrzej Duda sprawdza się jako prezydent? Paweł Kowal ma jeden zarzut

- Jest pewien pozytywny progres w działaniach prezydenta, ale tego jest za mało. Prezydent nie spełnia roli ojca narodu, nie integruje wszystkich, nie potrafi przekraczać pewnych barier, które sobie sam – nie wiadomo dlaczego – wyznaczył. Ale jest postęp – mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, pytany o ocenę Andrzeja Dudy. Michał Wróblewski dopytywał go też o opinię nt. Jarosława Kaczyńskiego w roli wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Kowal zwrócił uwagę, że obecnie bezpieczeństwo to nie tylko kwestie militarne, ale też zdrowotne. - W pandemii COVID-19 w gruncie rzeczy nie funkcjonował jako wicepremier ds. bezpieczeństwa (…). Jeżeli chodzi o kwestie wojny, tutaj był nieco bardziej aktywny – ocenił polityk. Według niego propozycja prezesa PiS, aby w Ukrainie wprowadzić misję pokojową NATO była "niedopracowana". Z kolei na plus Kowal ocenił przeprowadzenie Ustawy o obronie Ojczyzny.