Jagodzianki od Magdy Gessler. Cena? Ludzie łapali się za głowę

Lato to sezon na jagodzianki. Jagodowe ciastka od Magdy Gessler kosztują 28 zł za sztukę. Poczęstowaliśmy nimi Polaków, a reporter Wirtualnej Polski Jakub Bujnik zapytał co o nich sądzą. - Bardzo dobre, wypełnione jagodami. Smakuje super - mówił jeden z warszawskich przechodniów. Inna rozmówczyni naszego reportera była zaskoczona ilością jagód. Podobnego zdania była inna z kobiet, które spróbowały. Kolejny przechodzień stwierdził, że choć najlepsze są domowe, to lepszych z cukierni nie jadł. Pytani o możliwą cenę próbowanego ciastka, odpowiadali, że jagodzianka może kosztować 5, 6, 8, 10 lub 13 zł. Jedna z kobiet wskazała cenę 20 zł. Gdy nasz reporter poinformował swoich rozmówców, że jedna jagodzianka Magdy Gessler kosztuje 28 zł, jeden z jego rozmówców złapał się za głowę. Inny stwierdził, że nie zapłaciłby tyle. Większość respondentów uznała, że to zbyt wysoka cena. Jeden z rozmówców ocenił, że to cena warta ilości jagód w ciastku. Część rozmówców dostała do porównania jagodziankę Magdy Gessler oraz ciastko z sieciowej cukierni.

