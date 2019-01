Jadwiga Staniszkis ma radę dla prezydenta. "Powinien tupnąć nogą"

Andrzej Duda nie powinien ubiegać się o drugą kadencję - stwierdziła Jadwiga Staniszkis. Zdaniem socjolog, prezydent powinien wrócić do kariery naukowej, by "zapisać się w historii jako ktoś, kto potrafi postawić się Kaczyńskiemu".

Prof. Staniszkis w rozmowie emitowanej na antenie TVN24 zwróciła uwagę na to, że prezydent jest instrumentalnie traktowany przez PiS. - Powinien tupnąć nogą, zrezygnować z tej drugiej kadencji. I wrócić na uczelnię - zasugerowała socjolog.

Staniszkis skrytykowała wypowiedzi prezydenta o sędziach. Jej zdaniem szkodzą one głowie państwa tak mocno, że nawet media już nie tytułują go prezydentem. - Słowo "prezydent" ma jakąś wagę systemową. Piszą o nim po prostu "Duda" - oceniła.

Zapytana o to, czy prezydent jest szanowany przez prezesa PiS, Staniszkis miała wątpliwości. - Prezydent Duda nie jest kimś, kto by imponował Kaczyńskiemu. Jest za to dla niego użyteczny - powiedziała. Krytycznie wypowiedziała się też o Mateuszu Morawieckim, którego prezes PiS namaścił na swojego następcę.