Jadwiga Emilewicz przemawiała z ambony. Jasna Góra reaguje, "powstanie spis zasad takich wystąpień"

"Od chwili powołania nowego zarządu Jasnej Góry, a więc od dnia 26 maja 2020, trwają prace nad stworzeniem dokumentu regulującego publiczne wystąpienia osób świeckich podczas wydarzeń religijnych oraz inne zagadnienia związane z organizacją i przebiegiem pielgrzymek do naszego Sanktuarium. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca" - czytamy w komunikacie ojca Michała Legana, rzecznika prasowego Jasnej Góry.

Znane są już pierwsze zarysy projektu zasad. Politycy nie mogliby występować w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Podczas wydarzeń publicznych na Jasnej Górze ich wystąpienia miałyby być wyraźnie oddzielone od liturgii. To reakcja na krytykę wydarzeń wokół sobotniej mszy świętej w intencji przedsiębiorców oraz towarzyszącej jej pielgrzymki.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz na ambonie

Na koniec mszy o zabranie głosu poproszono wicepremier minister rozwoju Jadwigę Emilewicz , która weszła na ambonę i wygłosiła 11-minutową mowę. Opozycja zarzuciła wicepremier, iż agitowała z kościelnej ambony. W sprawie zareagował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, który przypomniał, że ambona nie może służyć do żadnych innych celów niż nauczania Kościoła katolickiego.

Organizatorzy uroczystości nie chcą dziś wyjaśnić, w jakim trybie wicepremier weszła na ambonę. W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (jeden z organizatorów pielgrzymki i mszy) usłyszeliśmy, że raczej była to inicjatywa Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw (byłego posła PiS). Ten zaś poinformował, że poprosił polityk o złożenie życzeń przedsiębiorcom.

Jasna Góra. Nowy przeor i zarząd klasztoru. Będą zmiany?

Do tej pory politycy bez skrępowania przejmowali głos. Przypomnijmy, że podczas wydarzeń religijnych w klasztorze głos zabierał Jarosław Kaczyński, przemawiając do uczestników pielgrzymki Radia Maryja. Z kolei podczas dożynek z polowego ołtarza pod klasztorem przemawiali do rolników prezydent Andrzej Duda czy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.