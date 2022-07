Jadowita ośmiornica w puszce po piwie. Nagranie z Australii

Biolog morski znalazła na brzegu wyrzuconą puszkę po piwie, która okazała się nowym domem dla jadowitej ośmiornicy z niebieskimi pierścieniami. Sheree Marris spacerowała po półwyspie Mornington w Australii, kiedy znalazła puszkę piwa. - Stare butelki i puszki są idealną kryjówką, chroniąc ich miękkie, pozbawione kości ciała przed drapieżnikami. Więc kiedy idę po plaży, zawsze bardzo uważnie się przyglądam - mówiła. Marris powiedziała, że gdy znalazła puszkę, machnęła latarką, by zajrzeć do środka. - W następnej minucie pojawiło się jedno z najbardziej jadowitych zwierząt na świecie – dodała. Ośmiornice z niebieskimi pierścieniami to stworzenia aposematyczne, co oznacza, że migają jasnymi kolorami jako ostrzeżenie dla drapieżników, gdy czują się zagrożone. - To przestroga, aby zachować ostrożność podczas zbierania śmieci i pustych puszek na plaży – powiedziała Marris.