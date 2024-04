Jadł i nie widział, że ciągnie pasażerkę za autobusem. Kobieta zmarła

Wirtualna Polska dotarła do szczegółów raportu biegłego, którzy na zlecenie prokuratury, ustalili ze szczegółami, jak doszło do tej tragedii. 7 sierpnia 2023 r. pani Lilia M., 87- letnia emerytka z Warszawy podróżowała autobusem numer 116 po Bielanach. Na przystanku przy ul. Conrada w ostatniej chwili postanowiła wysiąść. Była już na zewnątrz, ale drzwi przytrzasnęły jej rękę. To jej błąd, który wskazują biegli. Ale jak zaznaczają, to nie on kosztował emerytkę życie. Te błędy miał popełnić, według ekspertów, 34- letni wówczas kierowca miejskiego autobusu Daniel U.