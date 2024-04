Szkoła żegna Alicję i Natalię. 18-latki zginęły w koszmarnym wypadku

To był pierwszy dzień w szkole po przerwie świątecznej. W środę po południu po skończonych lekcjach piątka uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie wsiadła do peugeota. Wszyscy mieszkają w tej samej okolicy, w gminie Trojanów, około 20 kilometrów od Dęblina. Czwórka uczniów była z trzeciej klasy technikum o profilu reklama i rachunkowość, piąty chłopiec chodził do pierwszej klasy.