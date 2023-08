Jacht pod polską banderą zatrzymany w Hiszpanii. Na pokładzie 700 kg kokainy

Kolejny sukces hiszpańskiej Gwardii Cywilnej w ostatnim czasie. W ramach współpracy z Europolem przy operacji pod kryptonimem "Adriatycka", zatrzymano u wybrzeży Wysp Kanaryjskich jacht, co do którego Hiszpanie mieli informacje, wskazujące, że na pokładzie mogą znajdować się narkotyki. Jak się okazało, była to prawda, ponieważ na łodzi odnaleziono aż 700 kg kokainy pochowanych w paczkach. Nagranie służb udostępniła agencja AP. Co ciekawe, obiekt miał płynąć pod polską banderą. Gwardia Cywilna przekazała, że w skutek tej operacji nie zatrzymano jednak Polaków, a dwóch obywateli Włoch, obywatela Chorwacji i Serbii. Zdaniem policji, wszyscy zatrzymani byli związani z mafią włoską, kalabryjską Ndranghetą i groźnym tzw. kartelem bałkańskim. Duże ilości narkotyków pochodziły z Ameryki Południowej i miały trafić do bazy przemytników na Wyspach Kanaryjskich, a stamtąd planowano je rozprowadzić po krajach UE.