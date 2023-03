Tak zwraca się do Kaczyńskiego. Tłumaczy, dlaczego

To on jest źródłem całego zła - mówiła o Jarosławie Kaczyńskim Klaudia Jachira. Posłanka Zielonych i Koalicji Obywatelskiej była gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Posłanka przypomniała w rozmowie z Patrykiem Michalskim, dlaczego wchodząc na sejmową mównicę, mówi o Jarosławie Kaczyńskim jako "szeregowym pośle". - To on jest źródłem całego zła w Polsce - stwierdziła. - Szeregowy poseł Kaczyński ukrywa się za premierem, za swoimi ministrami, a nawet ochroniarzami, czy kordonami policji. Uważam, że szeregowy poseł Kaczyński ponosi polityczną odpowiedzialność za tę skalę korupcji i uwłaszczania się "na państwowym" - dodała. Prowadzący dopytywał też o niedawną karę wymierzoną posłance opozycji przez Komisję Etyki Sejmowej i o to, o co dziś Jachira chciałby zapytać lidera PiS. - Zapytałabym go, dlaczego tak się boi kobiet. Dlaczego tak gardzi ludźmi, którzy nie zgadzają się z nim w prostych sprawach. Takie spotkanie będzie raczej niemożliwe, a to jest także nienormalne, że dziennikarze, też nie mogą mu zadać takich pytań - mówiła Jachira. 1 grudnia, w trakcie głosowania posłów nad uchwałą w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm, posłanka Koalicji Obywatelskiej zaczęła nagrywać telefonem Jarosława Kaczyńskiego. Po kilku sekundach przepychanek z jej ręki telefon wyrwał poseł PiS Marek Suski.