Jachira chce "odjaniepawlić" szkoły. Runą pomniki papieża?

"Odjaniepawlić" przestrzeń publiczną? Tego chce Klaudia Jachira? Czy to nie jest zbyt duże uproszczenie i czy chce pani burzyć pomniki z Janem Pawłem II? Między innymi o te kwestie posłankę Koalicji Obywatelskiej i Zielonych pytał w programie "Tłit" Patryk Michalski. - To retoryczny zabieg, aby powiedzieć, że Polska musi być wreszcie świeckim państwem. Ja bym chciała, aby w przestrzeni publicznej nie było miejsca dla symboli religijnych, ale nie chcę tego robić rewolucyjnie. Chciałabym, abyśmy ustawowo zagwarantowali świeckość państwa - mówiła posłanka. Chce pani jednak zmieniać nazwy szkół? - dopytywał Michalski. - Tak, ale to wynika z szacunku do ofiar. Uważam, że patronami szkół powinny być osoby, które chronią ofiary - odpowiedziała posłanka. - Jeśli chodzi o pomniki to na terenach kościołów, czy przy szkołach katolickich mogą być. Wszystko musi zostać rozwiązane systemowo. Przestrzeń publiczna musi wolna i dostępna dla wszystkich - oceniła Klaudia Jachira.