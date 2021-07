Jacek Sasin tropi nepotyzm. Jego szwagierka nie jest objęta uchwałą sanacyjną. To wyjątek

To ta lokalna gazeta w ironicznym tonie informowała, że "szwagierka wicepremiera Sasina podchodzi do lądowania w Porcie Lotniczym Lublin". Angelika Konaszczuk to siostra żony wicepremiera. Funkcję w Radzie Nadzorczej objęła w grudniu 2020 roku jako przedstawiciel samorządu województwa lubelskiego. Wskazał ją marszałek województwa lubelskiego, czyli Jarosław Stawiarski, partyjny kolega Jacka Sasina.