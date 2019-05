Jacek Sasin: Jest zlecenie na premiera Morawieckiego, żeby go obrzucić błotem

Jacek Sasin stwierdził, że premier nie ukrywa majątku, a "Gazeta Wyborcza", która opisała jego zakup działki od Kościoła, jest "niewiarygodnym medium". Polityk PiS zapowiedział też, że na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie będą zajmować się sprawą powołania specjalnej komisji, która ma wyjaśnić przypadki pedofilii w Polsce.

Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, był we wtorek rano gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Głównym tematem rozmowy była afera Morawieckiego, która wybuchła w poniedziałek. Wrocławska "Gazeta Wyborcza" napisała, że w 2002 r. Mateusz Morawiecki kupił grunty od Kościoła. Za działki warte 4 mln zł miał zapłacić pięć razy mniej - 700 tys. zł. Dziś wyceniane są na ok. 70 mln. Działki przepisał premier na żonę Iwonę w 2013 r.

- Żony polityków mają prawo do własnego życia, do tego, żeby pracować i zarabiać - stwierdził Jacek Sasin. - Nie ma rzetelności w tym materiale "gazety Wyborczej". Postawione tezy są nieprawdziwe. To atak na premiera. Sugeruje się, że nabył działki poniżej wartości, a to nieprawda. Kupił je za tyle, ile były warte - dodał. Nazwał gazetę "niewiarygodnym medium".