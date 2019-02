Jacek Saryusz-Wolski o Koalicji Europejskiej. Użył dosadnego sformułowania

"Koalicja moskiewska, nie europejska" - tak o Koalicji Europejskiej mówi europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

- Koalicja Europejska robi wrażenie dziwnej mieszanki. Postaci z rządów SLD pokazują, że to ma być koalicja moskiewska, nie europejska (...) To porozumienie egzotyczne. W PE łączą się ze sobą partie o podobnym programie politycznym. W przypadku PO i SLD mamy tego zaprzeczenie - stwierdził.

- Platforma zdradziła samą siebie. Wcześniej nie miała programu sprowadzającego się do donoszenia na Polskę, domagania się sankcji i używania Unii Europejskiej przeciwko polskim interesom. W polityce europejskiej nie powinno być na to miejsca - podsumował Saryusz-Wolski.

Deklaracja

Deklarację "Koalicja Europejska dla Polski" podpisało w piątek dziewięciu byłych premierów i ministrów oraz szef PO Grzegorz Schetyna. Wezwali do wystawienia wspólnej listy ugrupowań "od lewicy do centroprawicy" w nadchodzących wyborach do PE, która miałaby "odbudować mocną pozycję Polski w UE". Deklarację podpisali m.in. Leszek Miller, Jerzy Buzek, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Ewa Kopacz, Radosław Sikorski oraz Kazimierz Marcinkiewicz.

- Chcemy, by doszło do zjednoczenia opozycji, żeby wszystkie partie i inne środowiska społeczno-obywatelskie zjednoczyły się po to, by utworzyć dużą siłę, która powstrzyma zwycięstwa PiS-u i pokaże Europie, że Europa to nie PiS - wskazał Marcinkiewicz w programie "Tłit".