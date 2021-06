Jacek Protasiewicz obrażał na Twitterze. Koledzy posła: "Emocje go poniosły"

Odniósł się do pokazywanej przez realizatora dziewczynki, która płakała po porażce Niemców z Anglią. Wypisywał "raus" czy "raus plus". Jego wpisy były wyjątkowo koślawe gramatycznie i interpunkcyjnie, a kiedy ktoś zwracał uwagę posłowi, że zachowuje się nieodpowiednio i co najmniej dwuznacznie, ten obrażał użytkowników Twittera i ich blokował. Dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka poseł klubu PSL-UED nazwał "idiotą".