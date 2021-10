Jacek Ozdoba zaskoczony działaniami Andrzeja Dudy

Jacek Ozdoba przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że jest zaskoczony spotkaniem prezydenta Andrzeja Dudy z kierownictwem Partii Republikańskiej. Polityk odniósł się także do nazwania przez prezydenta Kamila Bortniuczka przyszłym ministrem sportu. - Nie znam polityki w tym zakresie tzw. gabinetowej - wskazał gość WP. - Zaskoczyło mnie to - zaznaczył Ozdoba i dodał, że jest to nietypowe dla polskiego stylu uprawiania polityki. - Jestem ciekawy, jaka jest idea tego spotkania - zaznaczył polityk.