Jacek Ozdoba z PiS oskarża Cezarego Tomczyka z PO. "Oczyśćcie się z zarzutów"

ciężko będzie się tutaj odnieść się panu posłowi Tomczyk robi z uwagi na to że metody które stosują to na przykład to jest screen wydruku z kim wydruku działaczki chyba Platformy Obywatelskiej z tego co pamiętam osoby która ma nick platforma wideo i ta pani Aleksandra Wasilewska na łamach portalu społecznościowego Przyznaję że przekazywała mi numer telefonu do Mariusza kotek zagozdy pracownika obecnie ratusza a wcześniej związanego z sokiem z buraka czy tego obrzydliwe w internecie i ten numer dawała panu Cezarowi Tomczyk ową więc dobrze Jakby pan profesor jak rozumiem przyszły szef sztabu Platformy Obywatelskiej pana prezydenta trzaskowskiego się wytłumaczył uważał że nie to dlatego nie pójdzie do sądu i nie wyjaśnimy tej sytuacji mamy do czynienia z czymś takim kiedy mamy demokratyczne wybory a po drugiej stronie mamy kandydata Rafała trzaskowskiego który łamie zasady współpracy w parlamencie tylko dlatego że chce doprowadzić poprzez swój obóz do wymiany kandydata który doprowadza do tego że człowiek w soku z buraka pracuje dzięki swoim kwalifikacją jak tylko że pan prezes do czarnego pijaru psucia demokracji w ratuszu i mamy do czynienia z czymś takim że kiedy mamy etap jeszcze kandydatki kiedy mówi się na śmierć mówi się o koparkach zagrożenia które zagrażają życiu i mówi się takie słowa jak na przykład wypowiadał to pan Cezary Tomczyk który mówił o tym że wirusem a konsekwencje Mam tatę zdrowia lub śmierci mówił to w kontekście wyborów korespondencyjny Proszę zobaczyć jak wyglądają ostatnie spotkanie z wyborcami Rafała trzaskowskiego w porządku w takim razie daj mi się wytłumaczyć się Cezaremu Tomkowi tańcami Panie Ministrze dużo dużo zarzutów Cezary Tomczyk rozumiem będzie teraz obalał tylko chciałem chciałem dodać że jakby wydaje mi się że jest pan chyba jednak ostatnią osobą Wydaje mi się że nawet ostatnią osobą na świecie wszechświecie która by mogła mówić cokolwiek o hejcie nie wiem czy pan wie ale reprezentuje pan rząd którego ministerstwie sprawiedliwości zrodziła się szajka która zajmowała się mi sędziów dla prawa ciągle nie została rozliczona i o tym będą też to wybory tak naprawdę jesteśmy w przededniu takiej Jutrzenki jakiegoś nowego świata które rzeczy które robiliście w tych waszych resortach różnych ministerstwach będą się do Mariusza to zadanie Podaj miejsce pracy ma być może zajmiemy się że Rutkowski leczymy który zajmuje się ochroną KNF zajmiemy się 2 po lifcie fajnie bo nie zagłuszone się i zagłusza my się idealnie Panie Ministrze dajmy szansę A prosiłbym żeby pan bo to nie jest tak że musi pan sobie dodawać powagi przerywając innej osobie Jeżeli pan będzie mówił Głośniej i tylko dlatego chce pan mieć rację ty informuje o narodzeniu zwyczaj dokładnie jest odwrotnie bo to każdy widzi każdy widzi i Wie pan jak to wygląda z zewnątrz a wygląda to źle więc jeszcze raz powtórzę i tak naprawdę jest właśnie o tym żeby wreszcie ktoś mógł temu złemu rządowi patrzeć na ręce dlatego że w tej chwili żadna instytucja w Państwie Polskim nie została niezależna w związku z żadna instytucja Polsce nie jest w stanie oskarżyć żadnego polityka PiSu cokolwiek Jesteście dzisiaj ekipą jednego wielkiego marnotrawstwa tak jak pan minister Sasin który stanął na czele Tego Wielkiego marnotrawstwa i to musi zostać rozliczone i taka jest prawda To jest proste i o tym będą do wyboru panie mniejsze o tym będą te wybory że Jesteście partią marnotrawstwa i jeżeli party marnotrawstwa to można zadać pytanie do ugrupowania Platforma Obywatelska Dlaczego pozwoliła na referendum pana Bronisława Komorowskiego pan poseł jako jeden z rozumiem Lider ugrupowania może się wytłumaczyć dlaczego miliony złotych zostało wyrzucone w błoto A co do tych kart co do tego zarzuty o którym mówi Pan prasowe pewnie jest bardzo proste długie opozycja Lili nie mówiła o śmierci gdyby nie blokuje legislacyjnego to by mogły się odbyć na przykład sposób mieszany pod koniec maja rozumiesz że tam poseł na moje pytanie odpowiedź ponieważ boi się ewentualnego procesu potwierdzić widzą że kontaktował się z Panem Mariuszem Kozak zawiozłem jak przychodzi pani Aleksandra Wasilewska publikując tweet na którym wskazuje wyraźnie że kontakt sztaby wyborcze trzaskowskiego odbywa się z sokiem z buraka czyli z nielegalnych finansowanie kampanii wyborczej sprawa która toczy się na różnych płaszczyznach prawnych byli się dlatego że może między innymi być szefem sztabu wyborczego który chce ponowić styl prowadzenia kampanii skejterzy pan poseł się uśmiecha i uważa że to jest nieprawda panie pośle jest droga Sądowa Idźcie do sądu oczyścić się z zarzutów Niech pan teraz wyraźnie obywatelom w związku z nielegalnym finansowanie kampanii wyborczej poprzez profil sok z buraka i nie kontaktował się pan z Mariuszem kozak z ogniem nigdy się nie pali nie zwracałem numer to jest pana dzisiaj pani pani Proszę pani proszę bo ja takim razie tam Cezarego tomczyka będzie taka taki jasny Jasne jasne statement oczywiście ja się codziennie kontaktujesz się do mnie piszą z ludźmi którzy mają różne profile na Facebooku i na Twitterze i taka jest oczywista oczywistość Wczoraj jak byliśmy w Poznaniu przedwczoraj z setkami osób wymieniamy ściąga z kotkami zdjęć bo naszym Na tym to polega dzisiaj wszystkie osoby dobrej woli powinny skupić się na tym żeby odsunąć ten zły rząd Jeżeli pan dzisiaj mówi o milionach złotych które były wydane na referent bardzo Niemcy ośmieszyć można się bardziej naprawdę jesteśmy Panie proszę to na razie do pytam bo to zapalenie panie pośle panie pośle bo chciałbym chciałbym w takim razie to usłyszeć Niestety pani nie wiem czy Pan mnie słyszy Czy pan w tej chwili teraz Udaje że mnie nie słyszy to ja takie rzeczy To ja w takim razie to pytam kontaktował się pan z ludźmi z soku buraka czy też nie wie pan co jeżeli chodzi o różnego rodzaju i portale na Facebooku i na Twitterze codziennie ktoś do mnie pisze A czy ja codziennie pisze z dziesiątkami ludzi i szczerze mówiąc Kompletnie nie wiem gdzie są te osoby to jest chyba normalne pan nie pisze na Twitterze gramy na Facebooku z ludźmi którzy codziennie interesują się życiem publiczną ale ja go nikt nie dzwoni i dlatego pytam czy ten telefon do foto przekazywany panu żeby pan mógł się z nimi skontaktować nie ja tak jej powiedziałem się codziennie kontaktuję z dziesiątkami osób zarówno na Twitterze na Facebooku na Instagramie uważam że tak trzeba na Czy każdy kto ma ochotę pomóc w odsunięciu tego rządu który robi to legalne i metodami znajdują się dostaje pałę pocztę to nie tak więc ja przeczytam proszę państwa to byście kontaktowałam prostu z sokiem z kampanią Rafała trzaskowskiego przekazałam numer telefonu Mariusz Kozak na gozdy Czarkowi Tomczyk sklepienie Wilcza covid Borysowi zielińskiemu współpracowali z sokiem już na początku 2018 roku a pan mówi o tym że się kontaktuj nie konkretne oskarżenie kontaktował się pan z ratą się pan o numer telefonu do człowieka który dzisiaj pracuje w ratuszu za to zasłużyłem program pani z polskiego a w czasie wrodzona stopa zwrotu dopplera cena pani proszę niech pan powie No przecież wiadomo że pan winie się 10 dla mnie ale błagam nie pan się przez źle wydaje mi się że pan wymienia od kilku lat Chyba nie ma nic wspólnego z tym profilem Daj mi się że pan strzela kulą w płot I proszę uważać bo za chwilę będzie tryb wyborczy i żeby pan się za bardzo ruszać No dobrze to w takim razie panowie Zostawmy już tą sprawę bo tutaj już widzę że nie dogadamy się po prostu ale nie ma deklaracji tak No wiesz dlatego dalej już nie ma co szukać deklaracji