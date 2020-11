Jacek Majchrowski zarażony koronawirusem. Jego obowiązki przejmuje zastępca

Majchrowski na autokwarantannie był już pod koniec października. Wówczas było to spowodowane kontaktem z osobą zarażoną koronawirusem. Wtedy wynik testu był negatywny. We wtorek rano prezydent Krakowa zamieścił w mediach społecznościowych taką wiadomość: "Szanowni Państwo, wczoraj moje wyniki testu na Covid-19 okazały się pozytywne. Nie czuję się źle, ale od dziś zostaję w domu. W autoizolacji pozostaną także moi współpracownicy, w którymi w ostatnich dniach miałem kontakt".

Prezydent Krakowa zaapelował do mieszkańców miasta o szczególne dbanie o zdrowie w tym trudnym okresie. Rzeczniczka prasowa prezydenta poinformowała, że teraz obowiązki Jacka Majchrowskiego przejmie jego pierwszy zastępca Andrzej Kulig. Tak będzie do czasu, gdy prezydent w pełni wróci do zdrowia.