Koronawirus. Żółta strefa tylko na papierze? "Musimy przekonać ludzi, że to ma sens"

W strefach żółtych i czerwonych znajduje się obecnie osiemnaście powiatów. Dwa z nich, czyli Kraków i powiat tatrzański, to regiony, do których tłumnie przyjeżdżają turyści. Radni z Krakowa alarmują jednak, że w barach i restauracjach wciąż są tłumy, a "żółta strefa" niewiele zmieniła. Podobnie jest w Zakopanem, choć władze mają nadzieję, że wraz z końcem wakacji problem zniknie.

Żółta strefa w Krakowie. Radni żądają kontroli w lokalach

- Nie bardzo rozumiem, dlaczego, jadąc autobusem i tramwajem muszę mieć założoną maseczkę, muszę zachować bezpieczną odległość, tak samo idąc do sklepu. Niektórzy lekarze nie przyjmują, bo się boją, w przychodniach też maseczki. A w knajpach hulaj dusza, piekła nie ma. Tam każdy robi, co chce. Żadnej odległości, żadnych maseczek - mówi nam Barbara Zarzycka-Rzeźnik, jedna z radnych Dzielnicy 1 Stare Miasto.

W tej chwili Kraków balansuje na granicy strefy zielonej i żółtej. Według danych opracowanych przez Michała Rogalskiego, współczynnik zachorowań na 10 tys. mieszkańców wynosi 6,2, a o zakwalifikowaniu do "żółtej strefy" decyduje współczynnik powyżej 6. Gorsza sytuacja jest w powiecie tatrzańskim, któremu bliżej do strefy czerwonej, bo współczynnik wynosi tam 10,1.

Zakopane przeżyło najazd turystów.

W Zakopanem w ostatni weekend wakacji, gdy powiat był już w żółtej strefie, pojawiły się tłumy turystów. Lokalne media donosiły o zapełnionych kawiarniach i restauracjach. Jednak zdaniem Andrzeja Łęckiego, naczelnika wydziału kryzysowego, nie ma powodów do obaw. - Z turystami jest jak jest, nie zawsze stosują się do obostrzeń, ale wakacje się skończyły - mówi Wirtualnej Polsce.

Koronawirus w Polsce. Ekspert o podziale na strefy

Epidemiolog doktor Paweł Grzesiowski uważa, że podzielenie kraju na strefy jest skutecznym rozwiązaniem. Jednak pod pewnymi warunkami. - To przede wszystkim kwestia przekonania ludzi, że to ma sens. I przygotowania wszystkiego wcześniej - zaznacza w rozmowie z WP. - O takim zarządzeniu epidemią na poziomie lokalnym mówiliśmy jako grupa ekspertów w maju - dodaje.

- Lokalna polityka musi być mądra i konsekwentna. Nawet teraz widać, że przynosi ona efekty. W części powiatów spadła zachorowalność. Wiadomo, że tak nie zredukujemy wirusa do zera, ale redukujemy ryzyko przenoszenia tam, gdzie jest go dużo - wyjaśnia. -

- Jestem przekonany, że gdyby to było dobrze robione, gdyby ludzie wiedzieli, o co chodzi, to działałoby to bardzo ładnie. Niestety tak jak wiele rzeczy, które wprowadzano w czasie pandemii, to też wprowadzane jest półgębkiem - zauważa. - Koncepcja regionalnego zarządzania epidemią jest bardzo dobra, natomiast jest ona źle realizowana, ponieważ nie mamy dobrej logistyki i koordynacji - podsumowuje.