Jacek Kurski zdenerwował dużą część PiS. "Ma niepewną pozycję, wisi na woli naczelnika"

Inny człowiek związany z obozem władzy: - Wiadomo, że takie zachowanie niesamowicie irytuje ludzi. Ale "Kura" dba o to, żeby na Nowogrodzką nie trafiały tego typu materiały albo ich wymowa była żadna. Poza tym wiadomo: jeśli pisze coś "Wyborcza", to można stwierdzić, że to kłamstwo. "Kura" łatwo się ze wszystkiego umie wywinąć, to sprytny facet, ale działaczom działa na nerwy. A i część wyborców PiS ma go dość.