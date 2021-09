Jacek Kurski ramię w ramię z Andrzejem Dudą kibicują polskim piłkarzom

Sousa podkreślał jednak, że jego drużynę stać na dobry wynik i dobrani przez niego zawodnicy są zdolni do wygranej. - W tym momencie mamy to, co mamy. To dla nas kluczowy czas. Mam absolutną pewność, że z obecnymi tu zawodnikami możemy osiągnąć znakomite wyniki. Jeśli chodzi o pomocników, to jest jedyna pozycja, co do której mam wątpliwości. - mówił selekcjoner. Sousa zapewniał również, że ma bardzo dobrą relację ze swoimi zawodnikami.