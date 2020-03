Jacek Kurski nie zniknie z TVP? "Będzie rządził z tylnego siedzenia"

Poseł PiS Przemysław Czarnek mówi w RMF tak: "Skąd wziąć 3 miliardy na Fundusz Medyczny? W budżecie - nie bierze się na to pieniędzy z nie wiadomo czego. Są różnego rodzaju fundusze zapasowe, rezerwy". Znajdą się te pieniądze obiecane w tej chwili przez prezydenta Dudę? Czekamy na tę informację, skąd te pieniądze mają się znaleźć. Pytanie, dlaczego dopiero teraz o tym mówią. Gdyby nie były przekazane 2 miliardy na telewizję polską, to mielibyśmy 2 miliardy z mediów publicznych i 3 miliardy, które teraz rząd znalazł. Rząd mówi o 3 miliardach. Był czas, żeby wcześniej to przygotowywać. W poprzedniej kadencji Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe składało projekt ustawy o zwiększeniu wydatków na ochronę zdrowia do 6,8% PKB. Byli głusi na to. Wracam do pani przeszłości, muszę wrócić. Te pieniądze jak rząd tłumaczy, to są pieniądze, których nie dostała TVP. Czy w ogóle media publiczne. Bo ludzie nie płacą abonamentu. Jak utrzymać TVP, jeżeli tych pieniędzy nie ma? Zamknąć TVP? Tak będzie lepiej? Zastanówmy się, czy dzisiaj te pieniądze w telewizji polskiej są racjonalnie wydawane. Mam wrażenie, będąc osobą, która wcześniej pracowała w telewizji polskiej, że dzisiaj, żeby zatrzymać pewne osoby, żeby robiły materiały takie, jakie robią, są to osoby bardzo dobrze wynagradzane. dobrze wynagradzane za to że po prostu leją hejt i robią propagandę na antenie czy to jest potrzebne czy tak do telewizji polskiej jest potrzebny powinniśmy podejść zupełnie od innej strony do mediów publicznych Władysław kosiniak-kamysz w 2016 roku podpisał takie wezwanie Organizacji Pozarządowych pakty Organizacji Pozarządowych dotyczących zmian w mediach publicznych tam mowa jest o tym żeby to właśnie organizacje pozarządowe miały wpływ na to co jest w telewizji polskiej żebyśmy mieli jasno Ile czasu na antenie jest przeznaczony na kampanie informacyjne na programy misyjne i żebyśmy też uporządkowali w sprawie abonamentu bo albo idziemy w albo ale wtedy też ograniczamy reklamę albo rozwiązujemy to w inny sposób obecny jeszcze ciągle prezes TVP który podobno jest odwołany chociaż nie ma oficjalnego komunikatu podda się czy będzie walczył o wpływy w TVP wiedzieliśmy już nie raz bo była taka sytuacja jeśli się nie mylę że rada mediów narodowych odwoływała Jacka Kurskiego a potem jakoś na to stanowisko wracał to rat 2 jeżeli się w radzie mediów narodowych Zasiada pani poseł Joanna lichocka która przypomina zasłynęła gestem wobec opozycji wobec osób chorych na raka a ja kilka tygodni temu w sejmie to jaką mamy gwarancję że rada w której Zasiada między innymi pani poseł lichocka na telewizji polskiej wybierze kogoś kto skończył z tym laniem się hejtu nienawiści z mediów publicznych i co będzie dalej Jacek Kurski trwał ja się obawiam że będzie rządził z tylnego siedzenia w telewizji Jak można zrobić z tylnego siedzenia w telewizji polskiej A dzisiaj politycy nie rządzą z tylnego siedzenia w telewizji polskiej dzisiaj nie mamy wiele razy mieliśmy na przykład do czynienia z taką sytuacją że ktoś z polskiego stronnictwa ludowego czy ostatnio Paweł Kukiz był przez nas zgłaszany jako osoba gość w studiu i otrzymała otrzymywaliśmy odpowiedź że nie ma zgody władz telewizji żeby taka osoba zasiadła dzisiaj w studiu telewizyjnym A kosiniak-kamysz często bywa w TVP nie jest często zapraszany ostatnio był gościu wiadomości chyba trzy cztery tygodnie temu ale to była to po pierwsze zaproszenie do telewizji polskiej od ponad roku