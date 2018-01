Jacek Karnowski łączy Stocha ze Smoleńskiem. Wykorzystał informację zdementowaną 4 lata temu

Kamil Stoch i katastrofa smoleńska? Takie skojarzenie nasunęło się Jackowi Karnowskiemu z wPolityce. Publicysta przypomniał, że w 2014 r. skoczek występował z szachownicą na kasku. Jego zdaniem upamiętniał tym ofiary z 10 kwietnia. Problem w tym, że takiej interpretacji zaprzeczył sam skoczek, kiedy 4 lata temu stworzył ją Antoni Macierewicz.

Artykuł dotyczył występu Stocha na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi - skoczek na kasku miał szachownicę polskiego lotnictwa. Antoni Macierewicz przekonywał wówczas, że to demonstracja polityczna mająca związek z katastrofą smoleńską. "Nie komentuję tego. Powiem tylko tyle, że w wielu wywiadach mówiłem o moim kasku - skąd wziął się pomysł, co oznacza szachownica i co ma wyrażać ten symbol. Trzeba posłuchać co mówiłem i nie wymyślać swoich własnych interpretacji" - mówił po Igrzyskach Stoch.